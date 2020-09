Store ødeleggelser etter at kraftig tyfon traff Sør-Korea

Tusenvis av hus er uten strøm og over 20 personer skadd etter at tyfonen Haishen traff Sør-Korea mandag morgen.

Tyfonen, som først brakte kraftig nedbør og vindkast over det sørlige Japan søndag, har dessuten ført til skader på bygninger og en rekke oversvømte veier.

Landets innenriksdepartement har foreløpig ikke meldt om omkomne etter tyfonen, men har opplyst om at en person i Busan ble skadd etter at en bil ble snudd på hodet i vinden. 17.620 husstander mistet strømmen i tyfonene, hvorav 11.523 hadde fått den tilbake mandag morgen.

Sørkoreanske meteorologer meldte om vind opp til 35 meter per sekund, men opplyser at tyfonen trolig vil nedgraderes til en tropisk storm i løpet av et døgn.

Minst 318 flyginger til og fra øyprovinsen Jeju ble kansellert. Enkelte bruer og jernbanestrekninger måtte stenge, mens 1.600 innbyggere i det sørlige fastlandet måtte evakueres.

I Japan fikk om lag 1,8 millioner innbyggere ordre om å forlate hjemmene sine på Kyushu da tyfonen traff sørlige deler av den japanske øya.

Haishen, den andre tyfonen som treffer sørlige deler av Japan på en uke, førte med seg 71 millimeter regn på en time i landsbyen Tokara i Kagoshima.

Omtrent 448.400 husstander mistet strømmen, men ødeleggelsene ble mindre enn fryktet. Stormsenteret var om lag 30 kilometer nordvest for øya Tsushima Island.

