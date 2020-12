Store protester mot Armenias statsminister

Tusenvis av demonstranter krever lørdag at Armenias statsminister Nikol Pashinyan går av som følge av våpenhvilen han inngikk med Aserbajdsjan.

Pashinyan kunngjorde 9. november at han hadde inngått en våpenhvileavtale med Aserbajdsjan for å få slutt på kampene mellom de to landene i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen.

I avtalen ga Armenia fra seg kontrollen over tre distrikter i regionen, i tillegg til de ytterligere fire distriktene som aserbajdsjanske styrker allerede hadde tatt kontroll over.

At separatistene nå mister kontrollen over områdene, har ikke blitt godt mottatt i Armenia. De rundt 10.000 demonstrantene som lørdag hadde samlet seg i hovedstaden Yerevan, anklager statsminister Pashinyan for å ha forrådt landet.

Regionene er offisielt del av Aserbajdsjan, men har siden 90-tallet vært kontrollert av armenske separatister.

