Store protester mot regimet i Irak

Presidentens løfte om nyvalg har ikke dempet protestene i Irak, der hundretusenvis av demonstranter fyller gatene i Bagdad og andre byer.

Fredagens massemønstring blir beskrevet som den største siden protestene mot statsminister Adel Abdul Mahdis regjering brøt ut for en måned siden.

President Barham Salih lovet torsdag nyvalg og opplyste at statsminister Mahdi er villig til å gå av straks landets folkevalgte er blitt enige om en etterfølger.

Før det kan skrives ut nyvalg må imidlertid nasjonalforsamlingen vedta en ny valglov, ifølge Salih, noe utålmodige demonstranter er lite fornøyde med.

Mange drept

Fredag kveld fylte demonstrantene igjen Tahrir-plassen i sentrum av Bagdad og trosset advarslene fra landets sikkerhetsstyrker, som har skutt og drept over 260 demonstranter og såret tusenvis siden protestene begynte.

Ifølge ubekreftede meldinger ble minst 350 mennesker såret av tåregassgranater og gummikuler fra soldater som forsøkte å hindre demonstranter fra å ta seg inn i den strengt bevoktede grønne sonen fredag, der utenlandske ambassader og offentlige bygninger ligger.

Demonstrantene krever ikke bare regjeringens avgang, men vil også ha omfattende reformer av det politiske systemet som ble etablert etter at USA invaderte landet i 2003.

Mange gir systemet skylden for den omfattende korrupsjonen, høye arbeidsledigheten og de elendige offentlige tjenestene i Irak.

Iran-protest

Protestene rettes også delvis mot regimets fremste støttespiller Iran, som også har tette bånd til mektige militsgrupper i Irak.

Noen demonstranter holdt fredag plakater av Irans øverste leder Ali Khamenei og lederen av den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke og utenlandsoperasjoner, general Qassim Soleimani, med ansiktene krysset ut.

Fredag trampet demonstrantene også på et iransk flagg med et hakekors som var malt på fortauet å Tahrir-plassen.

Sadr i kulissene

Den mektige irakiske sjialederen Moqtada al-Sadr, som har millioner av følgere og gode kontakter i Teheran, slutter imidlertid også opp om protestene.

Sadr og partiene i den såkalte Saairun-blokken, som er den største i nasjonalforsamlingen, krever også Mahdis avgang.

Tidligere i uka inviterte Sadr rivalen Hadi al-Ameri, lederen av Fatah, den nest største blokken i nasjonalforsamlingen, til et samarbeid for å sikre nødvendig flertall for nyvalg.

Prosessen i de irakiske nasjonalforsamlingen vil uansett trolig ta uker og måneder, og det er uvisst om demonstrantene går med på å vente så lenge.

(©NTB)