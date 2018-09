Store protester ventet mot Erdogan i Tyskland

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan avslutter lørdag statsbesøket i Tyskland, og store protester ventes når presidenten innvier en moské i Köln.

Erdogan avslutter det kontroversielle tredagersbesøket sitt til Tyskland med å åpne en av Europas største moskeer i den tyske byen. Over 10.000 Erdogan-kritikere er ventet å demonstrere i gatene for å vise sin misnøye med Erdogan, og de vil blant annet protestere mot innskrenkning av pressefriheten i Tyrkia samt mot landets behandling av kurderminoriteten.

Men den tyrkiske presidenten vil også få støtte av tusenvis av tilhengere som lørdag samles for å delta på innvielsesseremonien.

– Erdogan er ikke velkommen

Om lag 300 demonstranter samlet seg i morgentimene ved elven Rhinen med bannere hvor det sto «Erdogan er ikke velkommen». Demonstrantene ropte også slagord som «internasjonal solidaritet» og «vekk med fascisme».

– Jeg ønsker å være stemmen til alle de som ikke kan demonstrere i tyrkiske gater, fordi de enten er blitt arrestert, drept eller undertrykt. Erdogan tror at alt som skiller seg fra hans egne meninger, er terrorisme. Jeg er her for å vise solidaritet, sier en av demonstrantene, ifølge AFP.

Lørdagens seremoni var opprinnelig ment å være en åpen, utendørs markering, men ble fredag kveld endret av politiet av sikkerhetsårsaker. Store sikkerhetssperringer er blitt satt opp i området rundt moskeen, og politiet vil bare tillate 5.000 mennesker å delta.

Kölns ordfører skulle egentlig delta på åpningen, men har trukket seg fra seremonien etter at kritikken mot Erdogan-besøket økte.

Dype meningsforskjeller

Erdogan hadde fredag lunsj med Tysklands statsminister Angela Merkel. Etter måltidet sa Merkel, med Erdogan ved sin side, at begge land har stor interesse av et godt forhold, men når det gjelder hvordan et demokrati fungerer, er det dype meningsforskjeller.

Erdogan-besøket kommer etter en periode der forholdet mellom Tyrkia og Tyskland til tider har vært svært anstrengt.

Mange tyskere mener det er for tidlig å invitere Erdogan på statsbesøk, og det har vært en rekke demonstrasjoner mot besøket flere steder i landet. Han har en rekke ganger tidligere besøkt Tyskland, der det bor flere millioner tyrkere.

