Storflom i Malaysia: Seks døde og titusenvis evakuert

Monsunregnet i Malaysia har ført til store oversvømmelser. Minst seks personer er så langt meldt omkommet, og nesten 50.000 er evakuert.

Bilder viser en dramatisk evakuering, der folk har måttet svømme gjennom det dype vannet. Lokale innbyggere beskriver oversvømmelsene på landets østkyst som de verste på et halvt århundre.

Flere veier, inkludert hovedveien som forbinder områdene på østkysten, er stengt. Fredag fortsatte styrtregnet, og 47.000 personer er nå evakuert fra hjemmene sine, opplyste regionale myndigheter.

Myndighetene har trappet opp hjelpe- og redningsarbeidere etter at folk har klaget over at de har fått lite støtte.

