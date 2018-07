Stormy Daniels og Glendon Crain går fra hverandre etter åtte års ekteskap.

Pornostjernen Stormy Daniels skal skilles fra ektemannen Glendon Crain, skriver Fox News.

Daniels' advokat, Michael Avenatti, avslører nyheten på Twitter:

«Min klient, Stormy Daniels og ektemannen hennes Glen, har bestemt seg for å avslutte ekteskapet,» skriver Avenatti.

Daniels og Crain har vært gift siden 2010 og har en datter sammen. Advokat Avenatti understreker på Twitter at datteren vil være Daniels' førsteprioritet i tiden fremover.

Stephanie Clifford, bedre kjent under artistnavnet Stormy Daniels, hadde angivelig en affære med Donald Trump i 2006. Hun har i ettertid saksøkt Trump og hans tidligere advokat Michael Cohen, med mål om å få opphevet en taushetserklæring fra 2016 som forbyr henne om å snakke om affæren.

Trump har hele tiden nektet for at affæren har funnet sted.

Tidligere i juli skapte Daniels overskrifter da hun ble pågrepet på en strippeklubb i USA, anklaget for å ha latt tilskuere ta på henne. I henhold til loven i delstaten Ohio er det ulovlig for noen som ikke er et familiemedlem å ta på nakendansere.

