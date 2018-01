Stormy Daniels taus om Donald Trump hos Jimmy Kimmel

Pornostjernen Stormy Daniels var gjest hos Jimmy Kimmel etter Donald Trumps tale i Kongressen.

NEW YORK (Nettavisen): Wall Street Journal skrev i januar at USAs president Donald Trump I oktober 2016 – en måned før presidentvalget han vant – inngikk en avtale med pornostjernen Stormy Daniels om at hun ikke skulle uttale seg om et seksuelt møte de to angivelig skal ha hatt i forbindelse med en golfturnering i Lake Tahoe i 2006.

Dette skal ha skjedd noen måneder etter at Trump hadde giftet seg med Melania.

Daniels – eller Stephanie Clifford, som hun egentlig heter – skal ha fått 130.000 dollar for å signere avtalen om konfidensialitet.

Trumps advokat Michael Cohen benekter at en slik avtale eksisterer.

Natt til onsdag ble det sendt ut en pressemelding signert Stormy Daniels om at det påståtte forholdet aldri skjedde og at hun ikke har fått betalt for å si at affæren aldri fant sted.

Noen timer senere var hun gjest hos «Jimmy Kimmel Live» på ABC. Der ble hun konfrontert med at signaturen på pressemeldingen ikke lignet på hennes vanlige signatur. Kimmel viste fram flere eksemplarer på signaturen hennes og ingen lignet på den som fulgte pressemeldingen.

Kimmel forsøkte flere triks for å få Daniels til å snakke. Helt til slutt spurte han om hun noen gang har hatt sex med en person som har et navn som rimer på «Lonald Lump».

- Jeg kaller deg det du vil at jeg skal kalle deg, baby, svarte Daniels.

Hvis Stormy Daniels ikke har en konfidensialitetsavtale, står hun fritt til å kommentere og benekte saken. Hun unnlot gjennom hele intervjuet å svare på konkrete spørsmål.

Pornostjernen skal ha snakket om den påståtte affæren med Trump i et intervju i 2011, med et magasin som sier at de fikk bekreftet historien om affæren av venner av Daniels. Intervjuet ble imidlertid ikke publisert, etter at Trumps advokat truet magasinet med søksmål.

She has a unique perspective on @RealDonaldTrump and Jimmy has a lot of questions! @StormyDaniels pic.twitter.com/woEjLoHiri — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) January 31, 2018

