Storseier for Orbans parti i det ungarske EU-valget

Statsminister Viktor Orbans nasjonalistiske parti Fidesz har gjort et brakvalg i valget på EU-parlament i Ungarn. Jobbik på ytre høyre går kraftig tilbake.

Med 98 prosent av stemmene talt opp, har Fidesz fått en oppslutning på 52 prosent ifølge avisen Magyar. Det er opp ett prosentpoeng fra valget i 2014.

Venstreorienterte Demokratisk koalisjon (DK) ligger på andreplass, men er langt bak med sin oppslutning på 16,3 prosent. Det lille liberale partiet Momentum ligger an til å for første gang få et sete i EU-parlamentet med en oppslutning på 9,7 prosent.

Sosialistene (MSZP) får 6,6 prosent, like foran ytre høyrepartiet Jobbik som får 6,5 prosent. Sistnevnte har falt dramatisk siden sist EU-valg, da de fikk 15 prosent av stemmene.

Miljøpartiet LMP ligger an til å miste sitt ene sete. Til sammen har Ungarn 21 seter.

Oppmøtet i Ungarn ble rekordhøyt, og 41,7 prosent hadde benyttet seg av stemmeretten en halvtime før valglokalene stemte. Forrige rekord var 38,5 prosents valgdeltakelse i 2004.

Fidesz ble tidligere år kastet ut av den konservative partigruppen EPP på grunn av den ungarske regjeringens anti Brussel-valgplakater. Orban selv har ikke utelukket å forlate gruppen hvis den ikke går mer i retning av høyrepopulister som Italias innenriksminister Matteo Salvini.

