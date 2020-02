Storslagen begravelse for tidligere livstidsdømt eks-president i Egypt

Egypts tidligere president Hosni Mubarak ble onsdag gravlagt med pomp og prakt – med dagens sterke mann Abdel Fattah al-Sisi til stede.

I begravelsesprosesjonen var Mubaraks kiste dekket av et egyptisk flagg og plassert på en vogn trukket av hester.

Al-Sisi, Mubaraks to sønner og flere høytstående representanter for myndighetene gikk i prosesjonen. Et militærorkester spilte, og kanoner skjøt salutt. Begravelsesseremonien ble holdt i en moské i en forstad til Kairo.

Mubarak styrte Egypt i nesten 30 år før han ble styrtet under den arabiske våren i 2011 og dømt til livsvarig fengsel. Etter at al-Sisi kom til makten i et militærkupp, ble dommen omgjort og den tidligere presidenten frigitt.

