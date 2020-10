Største ledelse siden juni for Biden

Tre uker før valget i USA, har Joe Biden (til høyre) et forsprang på drøyt ti prosentpoeng over president Donald Trump på et gjennomsnitt av ti forskjellige meningsmålinger. Ifølge FiveThirtyEight er det 86 prosent sjanse for at Biden vinner valget. Arkivfoto: Morry Gash / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)