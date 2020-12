Største smitteøkning i Sør-Korea til nå

Sør-Korea registrerte første juledag den største døgnøkningen i nye smittetilfeller til nå.

Landets helsemyndigheter registrerte 1.241 nye koronatilfeller fredag. Over 870 av dem ble innrapportert fra hovedstadsområdet, der halvparten av landets befolkning bor.

Så langt har Sør-Korea registrert 54.770 smittetilfeller siden pandemien startet. Dødstallet er på 773 personer etter at sju koronasmittede døde det siste døgnet.

Ulike smitteklynger har dukket opp flere steder de siste ukene, blant annet på sykehus, sykehjem, i kirker, restauranter og på militæranlegg. Samtidig har landet utvidet testprogrammet. Bare torsdag ble det gjennomført 118.000 koronatester.

Nåværende nedstengningstiltak, som berører restauranter, skianlegg og nasjonalparker, varer ut 3. januar.

– Den siste uken i året og som begynner med julen er vanligvis en tid der folk samles og tilbringer tid i hverandres selskap, men det er vanskelig å se at det er slik noe sted i år, sa statsminister Chung Sye-kyun fredag, som ber om at folk er årvåkne for å bremse virusspredningen.

(©NTB)

