Storstilt menneskejakt i Europa på villmarksmann mistenkt for barnedrap

En 55 år gammel mann utpekes som mistenkt for 20 år gammelt drap.

Nederlandsk politi har gått ut med en etterlysning via Europol av Joseph Brech som er mistenkt for drapet på en elleve år gammel gutt i 1998. Brech er nå på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, men politimyndighetene vet ikke hvor han befinner seg,

Det pågår nå en omfattende menneskejakt på 55-åringen, som ikke har vist noe livstegn siden februar i år. Da skal han ha oppholdt seg i fjellregionen Vosges i Frankrike, opplyser Europol i sin etterlysning.

Det er et nytt DNA-spor som har ført til at nederlandsk politi endelig har klart å utpeke Brech som mistenkt for drapet Nicky Verstappen for 20 år siden.

Nederlandsk politi kunngjorde det store gjennombruddet i saken på en pressekonferanse denne uken, melder BBC.

Politiet: - Han har trolig gått i skjul

Torsdag opplyste politiet i Maastricht i Nederland at de så langt har fått inn 200 tips i saken.

- Det er mange som ringer. Vi er nå overbevisst om at den mistenkte har gått i skjul, sier politisjef Ingrid Schäfer-Poels i en uttalelse.

Europol skriver at Brech er en erfaren skogsmann med gode ferdigheter til å overleve i villmarken over lengre perioder.

Meldt savnet fra sommerleir

Liket til Verstappen ble funnet i et skogsområde i august 1998, bare noen kilometer unna en sommerleir i Limburg. Verstappen ble meldt savnet fra sommerleiren dagen før, skriver The Guardian.

Verstappen ble seksuelt misbrukt før han ble drept.

Den gang ble det igangsatt en omfattende drapsetterforskning, men etterforskningen var resultatløs. Brech bodde den gang hjemme hos sin mor 13 kilometer fra sommerleiren. Han ble avhørt tre ganger.

Brech ble observert av politiet på nattestid i nærheten av åstedet bare to dager etter drapet, men overbeviste politiet om at han kun var ute og gikk en tur for å trekke litt luft, og ble til slutt sjekket ut av saken.

Nicky Verstappen (11) ble seksuelt misbrukt og drept da han var på sommerleir i 1998. Nå jakter politiet på en navngitt person, som er blant de mest ettersøkte personene i Europa.

«100 prosent DNA-treff»

I mai i fjor iverksatte imidlertid nederlandsk politi en omfattende kampanje hvor de anmodet 20.000 menn i regionen til å avgi DNA-prøver for å sammenligne med DNA som ble funnet på drapsofferet. 15.000 menn fulgte opp anmodningen, men Brech var ikke blant dem.

Ved hjelp av moderne DNA-teknologi klarte politiet å utpeke Brech som en mulig mistenkt etter å ha analysert DNA-et til en slektning av ham, i ledd med den omfattende DNA-innsamlingen året før.

Senere sammenlignet politiet DNA-prøver fra en gammel pysjamas tilhørende Brech. Her fikk politiet «100 prosent treff».

Brech forlot Nederland i oktober i fjor. I februar opplyste han til familien sin at han var på en lang fjellvandring i Vosges i Frankrike.

Slektninger meldte ham savnet i april måned, men en omfattende leteaksjon i juli, utført av fransk og nederlandsk politi, ga ingen resultater.

Joseph Brech

- Søker ly i fjellhytter og grotter

I et nederlandsk TV-program beskrives Brech som en svært erfaren villmarksmann som ofte søker ly i fjellhytter og grotter.

- Dette er en person som ofte bruker lang tid på å besvare e-poster, oppsøker sjelden kontakt med andre, og ettersom han verken har mobiltelefon eller sosiale medier-kontoer, er han vant til å være utilgjengelig over lengre perioder, opplyser politiet.

Moren til drapsofferet, Berthie Verstappen, er lettet over at politiet endelig har et konkret spor i den 20 år gamle drapssaken.

- Etter å ha lett i 20 år, har vi endelig et navn og et ansikt, sa den gråtkvalte moren på en pressekonferanse nylig.

