Storstreiken i amerikansk bilindustri er over

Den lengste streiken i den amerikanske bilindustrien på over 50 år er over etter at fagforbundet ved General Motors har godkjent en avtale med bilgiganten.

Avtalen inkluderer en bonus på 11.000 dollar, økte lønninger og løfter om at arbeiderne ikke blir belastet med økte utgifter til helsehjelp. Det kommer fram i en uttalelse fra GM og fagforeningen United Auto Workers. Partene legger vekt på at enigheten ble nådd etter tøffe forhandlinger der begge sider måtte inngå kompromiss. Streiken har pågått siden midten av september og førte til full stans i produksjonen av biler og bildeler i USA. (©NTB)