«Straff en muslim-dagen»: - Da jeg åpnet brevet, ble jeg skrekkslagen

Hatbrev, som erklærer 3. april som «Straff en muslim-dagen», skaper stor bekymring i muslimske lokalsamfunn i USA og Storbritannia.

Politiet i New York har trappet opp sikkerheten rundt en rekke moskeer og muslimske sentre i storbyen tirsdag 3. april. Årsaken er en rekke flygeblader og brev som sirkulerer på sosiale medier. Innholdet i brevene og flygebladene er svært urovekkende. I brevene erklæres det nemlig at tirsdag den 3. april er «Straff en muslim-dagen».

Brevene og flygebladene inneholder konkrete oppfordringer til vold mot muslimer, og er basert på et poengsystem. Eksempelvis får man 25 poeng for å rive av hijaben på en muslimsk kvinne, 100 poeng for å banke opp en muslim, 250 poeng for å torturere en muslim, 500 poeng for å drepe en muslim og 1000 poeng for å brenne ned en moské.

- Jeg ble skrekkslagen

En lokalpolitiker i Bradford i England er én av flere som har mottatt hatbrevet.

- Det virker merkelig at noen vil sende noe sånt til en adresse i et område som består hovedsakelig av muslimer. Da jeg åpnet det og så innholdet, ble jeg skrekkslagen, sier Riaz Ahmed til The Mirror.

Flygebladene og brevene ble først omtalt i en rekke amerikanske og britiske medier da personer i muslimske lokalsamfunn i Storbritannia mottok dem i posten i forrige måned.

- Denne kampanjen har skapt stor frykt i muslimske miljøer, spesielt blant muslimske kvinner, som ofte rammes verst av islamofobi, sier Det muslimske råd i Storbritannia, som representerer en rekke muslimske organisasjoner, i en uttalelse, ifølge USA Today.

Hva som er årsaken til at nettopp datoen .3 april, 2018 er valgt som «Straff en muslim-dagen», er fortsatt uklart, skriver The New York Times, men noen nynazist-grupper bruker tallet «18» for å fremheve plasseringen av bokstavene i Adolf Hitlers fornavn og etternavn i alfabetet.

De samme flygebladene har også sirkulert i USA, deriblant New York.

- Selv om vi ikke har sett noe bevis for at denne trusselen har fått et fotfeste her, har den forståelig nok skapt bekymring, sier talsperson for New York-politiet Peter Donald til nettstedet Patch, ifølge Newsweek.

Innbyggere i den amerikanske delstaten Maryland har også mottatt et fysisk brev i posten, ifølge CBS Baltimore. Lokalpolitiet oppfordrer folk til å ta kontakt med politiet om de mottar liknende brev.

This makes me sick to my stomach. This makes me sad, afraid, hurt and emotional. Not only as a Muslim, but as a human being. #PunishAMuslimDay is a sad thing that shows where our world is. pic.twitter.com/lbCLeFOJQ6 — мαℓ👼🏻 (@friendsofkessa) March 25, 2018

Hyppig delt på sosiale medier

Politiet i Storbritannia har også vært i bedreskap tirsdag 3. april. En talsperson for London-politiet sier at det ikke finnes noe troverdig informasjon som tilsier at det vil begås hatkriminalitet mot muslimer den 3. april, men politiet oppfordrer likevel muslimske lokalsamfunn til å stå sammen mot trusselen.

- Metropolitan Police er kjent med at det fortsatt er bekymring i lokalsamfunn over noen korrespondanser som har blitt hyppig delt på sosiale medier. På nåværende tidspunkt er det ingen troverdig informasjon som antyder at det vil bli begått noen kriminelle handlinger, sier politiets talsperson til Evening Standard.

Talspersonen understreker at flygebladene blir etterforsket av anti-terror-politi.

- Disse brevene har til hensikt å skape frykt og mistro blant våre lokalsamfunn og å splitte oss, sier talspersonen.

Den uavhengige organisasjonen Tell Mama, som overvåker hatkriminalitet mot muslimer i Storbritannia, forteller at de har fått meldinger om 20 tilfeller der de aktuelle hatbrevene er fysisk sendt til adresser i London, Bradford og Leicester.

