Straffeutmålingen for Christchurch-gjerningsmannen utsettes

Straffeutmålingen for Brenton Tarrant, gjerningsmannen bak terrorangrepet i Christchurch, utsettes til juni. Den skulle egentlig ha funnet sted fredag.

Det er ikke fastsatt noen ny dato for straffeutmålingen.

51 personer ble drept i angrepet mot to moskeer i byen på New Zealand. Tarrant er siktet for alle drapene, 40 drapsforsøk og for terror. Han har erkjent straffskyld etter hele siktelsen.

