Streng sikkerhet rundt id-feiring i Kashmir

Folk har bare fått lov å gå alene eller i par for å be i anledning id i Kashmir.

Id-feiringen i indisk Kashmir finner sted mandag under strenge sikkerhetsregler av frykt for protester mot at India fratok regionen sitt selvstyre.

Regionens største moské; Jama Masjid, fikk ordre om å holde stengt, og folk får bare lov å gå alene i par til lokale, mindre moskeer for å be. Folk flest må holde seg hjemme etter at myndighetene innførte portforbud da den hindunasjonalistiske indiske regjeringen opphevet selvstyret for åtte dager siden. Både internett og telefonforbindelsen er kuttet, og titusener av soldater har okkupert Srinagar og andre viktige byer og landsbyer i Kashmirdalen. Myndighetene lettet litt på restriksjonene søndag så folk kunne handle mat og forsyninger foran id, som er en av årets viktigste muslimske festdager. (©NTB)