Strømmestiftelsen bekymret over utviklingen i Mali

Strømmestiftelsen har jobbet i Mali siden begynnelsen av 1980-tallet og er sterkt bekymret for situasjonen etter militærkuppet i landet.

– Vi håper at kuppmakerne holder sine løfter om å skrive ut nyvalg, men frykter en ytterligere eskalering av situasjonen for et hardt prøvet folk, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal til NTB.

Strømmestiftelsen har regionkontor i Bamako og 37 lokalt ansatte i landet. Hovedsatsingen er hurtigskoler for barn som har droppet ut av skolen, spare- og lånegrupper og jobbskaping med fokus på avfall og gjenvinning.

– Alle våre ansatte har det etter forholdene bra, sier Storesletten Sødal.

Mali er et av verdens fattigste land og rundt 37 prosent av landets 20 millioner innbyggere lever ifølge FN i ekstrem fattigdom.

To av tre innbyggere kan ikke lese og skrive, og hvert fjerde barn under 14 år er involvert i barnearbeid.

