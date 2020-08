Studie: 3,4 millioner smittet i England

6 prosent av Englands befolkning, 3,4 millioner, har trolig vært smittet av koronaviruset, mener britiske forskere.

Helsemyndighetene har påvist koronasmitte hos i underkant av 314.000 briter, men over ti ganger så mange har trolig hatt viruset i kroppen bare i England, ifølge en studie utført ved Imperial College.

Forskerne der har tatt prøver av 100.000 vilkårlig utvalgte frivillige og fant at en stor andel av dem hadde antistoffer mot covid-19 i kroppen, et tegn på at de har vært smittet.

Undersøkelsen ble avsluttet ved utgangen av juni og viste at London hadde den høyeste andelen smittede, hele 13 prosent.

Smitteraten blant svarte, asiater og i andre minoritetsgrupper viser seg å være to til tre ganger så høy som hos hvite.

