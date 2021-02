Studie: Bedre intensivbehandling gir færre koronadødsfall

Mer effektive medikamenter og bedre behandling har redusert dødsraten blant koronapasienter på intensivavdelinger med over en tredel, viser studie.

Storskala metaanalyser av dødeligheten blant covid-19-pasienter på intensivavdelinger verden rundt viser en nedgang på 36 prosent fram til oktober, viser studien som ble publisert i tidsskriftet Anaesthesia tirsdag.

En tidligere analyse fra de samme forskerne viste at dødelighetsraten falt fra 60 prosent i mars til 42 prosent ved utgangen av mai.

– Etter at vår første metaanalyse i fjor viste et stort fall i dødeligheten fra mars til mai, viser denne oppdaterte analysen at videre nedgang fra juni til oktober ser ut til å ha flatet ut eller lagt seg på et jevnt nivå, skriver forfatterne.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 1,12 kroner - fastpris 24,90 øre