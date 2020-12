Studie: Helsearbeidere har sju ganger større risiko for alvorlig koronaforløp

Helsearbeidere i Storbritannia har sju ganger større risiko enn andre for å få et alvorlig covid-19-sykdomsforløp når de får koronasmitte, viser studie.

Defekt beskyttelsesutstyr bidrar dessuten til denne yrkesgruppens sårbarhet, heter det i studien.

Forskerne har også funnet ut at folk med jobber i omsorgs- og transportsektorene har dobbelt så stor risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp, sammenlignet med øvrige yrkesgrupper.

Akademikere fra University of Glasgow, Syracuse University i USA, og University of Limerick i Irland står bak forskningsarbeidet.

Studien ble publisert tirsdag i tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine og er basert på data under nedstengningstiden i Storbritannia under den første pandemibølgen fra mars til mai.

(©NTB)

