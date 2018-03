Studie: Så høy er risikoen for å bli smittet om bord på et fly

Studien viser at setevalget om bord på fly kan være avgjørende for om du blir smittet eller ikke.

En ny amerikansk studie viser at det er relativ lav risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner gjennom smitte fra andre smittsomme passasjerer om bord i et fly.

Men dersom en sitter ved siden av eller på naboraden til en smittsom passasjer, er risikoen for å bli smittet høyere, viser studien som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) mandag.

Forskere undersøkte ti transkontinentale flygninger over USA under influensasesongen for fem år siden.

«Passasjerer som satt innenfor én rad og innenfor to seter sidelengs fra en smittet passasjer, hadde 80 prosent eller større sannsynlighet for å bli smittet,» lyder studien, ifølge nyhetsbyrået AFP.

«For alle andre passasjerer, var sannsynligheten for smitte mindre enn tre prosent.»

- Dette strider mot den tradisjonelle tekningen, at hvis en person hoster eller nyser hvor som helst i kabinen, vil alle om bord i flyet bli smittet, sier akuttlege ved Lenox Hill Hospital i New York, Robert Glatte, til nyhetsbyrået AFP.

- Lurt å velge vindusplass

Studien viser også at smittsomme besetningsmedlemmer kan smitte 4,6 passasjerer i snitt per flygning.

«Derfor er det påkrevd at kabinpersonale ikke flyr når de er syke,» lyder studien som er utført av forskere ved Emory University og Georgia Institute of Technology.

Prøver som ble tatt av serveringsbrett og flysetebelter, viste ingen spor av virus, noe som antyder at mesteparten av sykdommene spres via hosting og nysing om bord i fly, og ikke dråpesmitte fra overflater.

The Associated Press skriver at det er tidligere gjort lite forskning på risikoen for å bli smittet av en annen passasjer under flygning. Nyhetsbyrået skriver at den ferske studien konkluderer med at den beste måten å unngå smitte på, er å sette seg på en vindusplass og ikke bevege seg under flygningen.

- Disse er utsatt for størst risiko

I snitt ble kun én person smittet på en flygning med 150 passasjerer.

- De elleve personene som sitter nærmest en person med en forkjølelse eller influensa, er utsatt for størst risiko. Det inkluderer de to som sitter til venstre, de to til høyre og dem som sitter i umiddelbar nærhet på raden foran og bak den smittede, skriver The Associated Press.

Forskerne studerte også passasjerenes bevegelser for å få en bedre forståelse av hvordan luftveisinfeksjoner kan spres fra person til person om bord i fly. Studien viste at 38 prosent av passasjerene aldri forlot plassen, 38 prosent forlot plassen én gang, 13 prosent forlot plassen to ganger mens elleve prosent forlot plassen mer enn to ganger.

Studien er finansiert av flyprodusenten Boeing. Totalt 1296 passasjerer var om bord på de ti flygningene som forskerne undersøkte. Flygingene varierte i lengde, fra 3 timer og 31 minutter til 5 timer og 13 minutter, skriver The Los Angeles Times.

