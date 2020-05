Studie viser at 17 prosent har vært koronasmittet i London

En ny studie anslår at én av seks av Londons innbyggere har vært smittet av koronaviruset. Det er langt flere enn i resten av England.

Undersøkelsen viser at 17 prosent av Londons innbyggere har utviklet antistoffer mot viruset. I resten av England gjelder det kun for 5 prosent – eller én av 20 innbyggere.

Helseminister Matt Hancock la torsdag fram tallene samtidig som regjeringen jobber for å få legemiddelselskaper til å levere 10 millioner antistofftester.

Det er Storbritannias statistiske byrå (ONS) som står bak undersøkelsen. Den viser også at det ikke finnes belegg for at det er mer smitte blant helsearbeidere som jobber med koronasmittede pasienter, enn i befolkningen for øvrig.

