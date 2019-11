Styrtregn og flom rammer over én million i Øst-Afrika

Over én million mennesker er rammet av flom i Sør-Sudan og Somalia. Unormalt vær fører til ekstremregn i Øst-Afrika, hvor det for et par år siden var tørke.

I Somalia er over 200.000 mennesker tvunget på flukt fra vannmassene, ifølge Redd Barna. Byen Beledweyne er nesten fullstendig oversvømt. Samtidig anlås det at nærmere 1 million mennesker er rammet i fattige og krigsherjede Sør-Sudan. – Dette er en katastrofe. Folk sitter igjen uten noen ting, sa Sør-Sudans minister for humanitære saker Hussein Mar Nyuot tidligere denne uka. Han uttalte seg da regjeringen erklærte unntakstilstand som følge av flomkrisen. Både i Sør-Sudan, Somalia, Kenya, Etiopia og Tanzania har folk mistet livet i flom og jordskred. For et par år siden var det omfattende tørke som preget land i Øst-Afrika. FN advarte om at 17 millioner mennesker risikerte å sulte fordi det ikke kom regn. I 2018 begynte det i stedet å regne langt mer enn normalt. De siste månedene har situasjonen eskalert med styrtregn, store oversvømmelser og skred. Ifølge forskere er forklaringen er et værfenomen i Indiahavet som i år er mye kraftigere enn normalt. Meteorolog og Røde Kors-rådgiver Maurine Ambani mener dette er en situasjon som kan oppstå oftere etter hvert som klimaendringene gjør havet varmere. (©NTB)