Sudan har trolig funnet massegrav etter kuppforsøket i 1990

Sudans tidligere president Omar al-Bashir er etterlyst internasjonalt for folkemord og andre krigsforbrytelser. Han står nå for retten i Khartoum (bildet), tiltalt for korrupsjon og hvitvasking. Tirsdag ble rettssaken mot ham utsatt til 11. august. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)