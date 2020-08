Sudansk 16-åring funnet død på fransk strand

En død 16-åring fra Sudan ble onsdag funnet på en fransk strand. Gutten har trolig forsøkt å ta seg til Storbritannia i en gummibåt.

Gutten ble funnet nær kystbyen Sangatte, ikke langt fra Calais etter at ulykken ble varslet av en venn som også var med på reisen på Den engelske kanalen.

– Denne utålelige tragedien mobiliserer oss ytterligere mot smuglere som forsøker å utnytte nøden til andre mennesker, tvitret Marlene Schiappa, minister med ansvar for statsborgerskap i Frankrike.

Skylder på menneskemugglere

Storbritannias innenriksminister Priti Patel understreket også på Twitter at dødsfallet var dypt tragisk.

– Denne grusomme hendelsen er en brutal påminnelse om de forferdelige kriminelle gjengene og menneskesmuglerne som utnytter sårbare personer, skrev Patel.

Det har i år vært en markant økning i antallet migranter som forsøker å ta seg fra Frankrike til Storbritannia over kanalen, noe som har preget forholdet mellom de to landene. Storbritannia har blant annet anklagd Frankrike for å ikke gjøre nok for å hindre krysningene.

Minst 650 migranter har krysset kanalen i småbåter denne måneden, av totalt 4.000 så langt i år. De siste ukene har Frankrike reddet over 150 personer.

Storbritannia har den siste tiden økt patruljeringen sin langs ruten, som er mye brukt av menneskesmuglere. I tillegg til småbåter, stues migranter også sammen i skip, lastebiler og tog.

Kritiserer Storbritannia

Dødsfallet har ført til kritikk mot Storbritannia og innenriksminister Patel fra menneskerettighetsgrupper som jobber med rettigheter for migranter.

– Din unnlatelse fra å skape en trygg og lovlig reiserute for dette unge mennesket har direkte sørget for denne personens død, sier leder Bella Sankey i rettighetsorganisasjonen Detention Action på Twitter.

Også rettighetsorganisasjonene Joint Council for the Welfare of Immigrants og Care4Calais understreket at dødsfallet lett kunne vært unngått.

– Vi må sikre en måte som gjør at asylsøkere blir hørt, uten at de må risikere livene sine, tvitret Care4Calais.

