Suga overtar som Japans nye statsminister

Shinzo Abe og hans regjering har gått av, og Yoshihide Suga overtar senere onsdag som Japans nye statsminister.

Abes kunngjøring onsdag rydder veien for at Suga overtar statsministervervet etter den formelle bekreftelsen i nasjonalforsamlingen senere på dagen.

– Jeg skal sette sammen en regjering som jobber for folket, sier 71 år gamle Suga, som er sønn av en jordbærbonde. Han skiller seg dermed ut i japansk politikk, der mektige familier dominerer.

Suga har til nå vært sjefskabinettsekretær og har vært regnet som Abes høyre hånd.

Abe varslet 28. august at han ville gå av som følge av et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom. Mandag ble Suga valgt til ny leder for Det liberaldemokratiske partiet etter Abe.

Liberaldemokratene og koalisjonspartneren Komeito har flertall i nasjonalforsamlingen.

