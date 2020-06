Sundanesisk militsleder tiltalt for grove krigsforbrytelser

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har tiltalt den sudanesiske militslederen Ali Kushayb for over femti forbrytelser mot menneskeheten og folkeretten.

Ali Mohammed Ali Abdul Rahman Ali, kjent som Ali Kushayb, overga seg i forrige uke i Den sentralafrikanske republikk, etter å ha vært ettersøkt i 13 år.

Ifølge ICCs arrestordre skal 63 år gamle Kushayb ha kontrollert flere tusen medlemmer av Janjaweed-militsen, og fungert som et kontaktpunkt mellom militsen og sudanesiske myndigheter.

Kushayb selv sier anklagene ikke er sanne.

Janjaweed-militsen ble brukt for å slå ned på et opprør som i 2003 oppsto i Darfur-regionen i Vest-Sudan. Militsen er anklagd for å stå bak massedrap og massevoldtekt på sivile. Rundt 300.000 personer har blitt drept, og 2,7 millioner fordrevet.

Kushayb er anklagd for å ha koordinert og deltatt i angrepene, og tiltalt for blant annet mord og voldtekt. I mars 2004 skal han ved en anledning ha vært involvert i drapet på over hundre personer.

Blir han funnet skyldig, kan han bli dømt til fengsel på livstid.

