Sunday Times: Presset May forbereder nyvalg i november

Den britiske statsministeren Theresa Mays stab har i all stillhet begynt å forberede et nyvalg i november, skriver Sunday Times.

Et nyvalg skal ha to formål, ifølge avisens kilder: Å redde brexit-forhandlingene og å sikre at May fortsetter som statsminister.

Planen har tatt form etter at Mays plan for brexit, den såkalte Chequers-planen, ble sablet ned av EUs regjeringssjefer på toppmøtet i Salzburg i uken som gikk.

The Sunday Times skriver at to sentrale medarbeidere i Mays regjering har utformet en strategi etter ydmykelsen i Salzburg. Den går ut på å spille høyt på et nyvalg, med formål om å vinne folkets støtte til en ny brexit-plan.

Et medlem av Mays indre sirkel skal også ha informert ministrene om at hun kan komme til å trekke seg neste sommer. Det skal være et trekk for å hindre at noen forsøker å erstatte henne nå.

Verken May eller andre fra Downing Street har kommentert avisas artikkel.

Leder Jeremy Corbyn i opposisjonspartiet Labour har lovet å utfordre enhver brexitplan utformet av May. Han sa imidlertid søndag at Labour foretrekker et nyvalg framfor en ny folkeavstemning om brexit.

– Vi vil utfordre regjeringen på enhver avtale, sa han under partiets årsmøte i Liverpool søndag. Det er spesielt krav på områder som levestandard, miljøbeskyttelse og arbeidsmarkedet Corbyn ønsker å utfordre Mays brexit på.

(©NTB)

Mest sett siste uken