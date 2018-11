Superstjernenes hus brant ned til grunn: 300.000 evakuert og 31 døde

Skogbrannen i California har tvunget 300.000 til å evakuere hjemmene sine, mens flere kjendisvillaer har smuldret opp i flammehavet.

De tre skogbrannene i den amerikanske delstaten øker styrke i takt med antallet bekreftede omkomne.

Så langt har 31 mennesker måtte bøte med livet, men det er fortsatt hundrevis av innbyggere som det ikke er gjort rede for.

Byen Paradise skal på det nærmeste være helt utslettet, mens flammeinfernoet nærmer seg faretruende kjendisbyen Malibu.

Kystbyen tømmes nå gradvis for Hollywood-skuespillere, popstjerner og folk flest, mens flere allerede har mistet hjemmene sine.

Les også: Fem brannofre funnet i utbrente biler i California

- Hjerteskjærende

Den skotske skuespilleren Gerard Butler (48), kjent fra flere actionfilmer som «300» og «Law Abiding Citizen», evakuerte fredag sitt hjem i Malibu.

Etter å ha returnert til eiendomtomta søndag kveld, norsk tid, ble han kun møtt av husets stålbjelker og en nedbrent bil.

Butler postet selv et bilde av de skarve restene på Instagram og Twitter.

- Kom akkurat tilbake til huset mitt i Malibu etter å ha evakuert. Hjereskjærende tider over hele California, skriver han i bildeteksten på de sosiale mediene.

Deretter retter Butler oppmerksomheten mot de lokale brannmennene, som han takker for sitt mot og innsats.

Men skotten er langt i fra den eneste kjendisen som har fått oppleve skogbrannen på nært hold. Allerede lørdag kom nyhetene om at Caitlyn Jenner hadde mistet huset sitt.

Se video av filmstjernens vandring på den nedbrente tomta her:

Miley, Lady Gaga og Bloom

Utover helgen dukket det ene etter det andre bilde fra kjendiser i området.

Blant andre «Ringenes Herre»- og «Pirates of the Caribbean»-stjernen Orlando Bloom postet et innlegg på Instagram som viste utsikten fra gaten hans.

- Dette er gaten min for to timer siden, ber for sikkerheten til hele Malibu-familien min, takknemlig for våre tapre brannmenn. Hold dere trygge, skriver filmstjernen.

Også Miley Cyrus har mistet hjemmet sitt, og popartisten la mandag morgen, norsk tid, ut en rørende melding på Twitter.

- Helt ødelagt av brannene som påvirker samfunnet mitt. Jeg er en av de heldige. Dyrene mine og min livs kjærlighet kom trygt ut og det er det eneste som betyr noe akkurat nå. Huset mitt står ikke lengre, men minnene som er delt med familie og venner står støtt, skriver hun på det sosiale nettstedet.

https://twitter.com/MileyCyrus/status/1061862918281515009?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1061862918281515009&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fa%2F10209264%2F

Videre oppfordrer den tidligere «Hannah Montane»-stjernen fansen til å donere penger til en rekke hjelpeorganisasjoner.

Blant andre kjendiser som har måttet rømme finner vi Lady Gaga, regissør Guillermo del Toro, artistene Robin Thicke og Jessica Simpson og «The Office»-stjernen Rainn Wilson.

Mest sett siste uken