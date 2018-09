Suu Kyi: Kunne håndtert rohingya-krisen bedre

Myanmars leder Aung San Suu Kyi sier militærets håndtering av rohingya-krisen kunne vært håndtert bedre, men støtter dommen mot Reuters-journalistene.

– Det er selvfølgelig måter, i etterpåklokskapens lys, situasjonen kunne vært håndtert bedre, sa Suu Kyi i en tale under Verdens økonomiske forum i Hanoi onsdag.

Over 700.000 rohingyaer flyktet for et år siden til Bangladesh fra den vestlige delstaten Rakhine i Myanmar etter at hæren iverksatte en brutal militæraksjon i området. Hæren anklages for massevoldtekt, massedrap, og for å ha satt fyr på hele rohingya-landsbyer under den brutale aksjonen.

– Men vi mener at for å opprettholde langsiktig sikkerhet og stabilitet må vi opptre rimelig overfor alle sider. Vi kan ikke velge hvem som skal være beskyttet av loven, sa hun videre ifølge Reuters.

Støtter Reuters-journalistenes dom

Den myanmarske lederen tok også muligheten til å bryte stillheten om de to Reuters-journalistene som nylig ble dømt til sju års fengsel for å være i besittelse av hemmeligstemplede dokumenter med statshemmeligheter.

– De ble ikke fengslet fordi de var journalister, men fordi retten har bestemt at de brøt loven, sa hun i sin første direkte uttalelse om saken.

Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) jobbet med å avdekke overgrep i delstaten Rakhine og drapene på den muslimske rohingyaminoriteten da de ble pågrepet i desember i fjor. EU, USA, Storbritannia og menneskerettsgrupper har fordømt dommen, og krever i likhet med FN at journalistene slippes fri.

Videre i talen utfordret Suu Kyi kritikerne til å vise til hvilket grunnlag de har for å mene at de to er utsatt for justismord.

– Saken ble holdt for åpne dører. Jeg tror ikke noen har tatt seg bryet med å lese dommerens oppsummering.

Folkemord

FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten på grunn av håndteringen av rohingyaene.

Myanmars ledelse har avvist anklagene og hevder regjeringsstyrkene har svart på angrep fra militante rohingyaer.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned.

(©NTB)

