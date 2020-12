Sveits godkjente lørdag koronavaksinen fra Biontech og Pfizer. Vaksineringen starter like etter jul.

Legemiddeletaten Swissmedic opplyser at det er gitt grønt lys etter en løpende vurdering som har strukket seg over to måneder.

Sveits har problemer med å få ned smittetallene og har den siste tiden hatt over 4.000 nye covid-19-tilfeller og 100 dødsfall hver dag. Totalt er det registrert 400.000 smittede og nær 6.000 dødsfall så langt i pandemien.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget