Sveits koronastenger butikker og barer klokken 19

Alle butikker, barer og restauranter må stenge klokken 19 for å begrense sosial kontakt etter smitteøkning i Sveits, opplyser myndighetene.

De nye reglene gjelder fra lørdag til 22. januar, med unntak for julaften og nyttårsaften.

Myndighetene har sett en voldsom økning og frykter de kan miste kontrollen før jul.

– Våre sykehus og helsearbeidere strekkes til det ytterste. Vi kan ikke vente lenger, sier president Simonetta Sommaruga fredag.

Sveits har for tiden rundt 5.000 nye tilfeller og 100 dødsfall daglig i en befolkning på 8,6 millioner. Landet har nå blant de høyeste smittetallene i Europa, over 600 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot