Sveits lemper på enda flere koronatiltak

Sveits fortsetter å lempe på koronarestriksjonene og vil fra neste uke tillate arrangementer med opptil 1.000 mennesker.

Landet innleder førstkommende mandag den fjerde fasen av gjenåpningen etter nedstengningen som følge av koronapandemien. Grensen for fysisk avstand endres fra 2 til 1,5 meter.

Påbudet om at restauranter og nattklubber må stenge ved midnatt, oppheves. Det samme blir kravet om sitteplasser til alle gjester. Maksgrensen for hvor mange som kan være samlet på ett sted, økes fra 300 til 1.000

Til tross for at Sveits grenser til hardt rammede Nord-Italia, har landet klart å unngå et like stort utbrudd. Mange av restriksjonene som ble innført i mars, er allerede hevet.

(©NTB)