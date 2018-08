Svensk 19-åring pågrepet av tyrkisk grensepoliti etter bilbranner i Sverige

Sendes tilbake til Sverige.

Fire nye biler gikk natt til onsdag opp i flammer i Sverige. Statsminister Stefan Löfven gikk natteravn og lover økt kamp mot kriminalitet.

To biler ble påtent i Västre Frölunda i Göteborg i løpet av en halvtime natt til onsdag, i det samme området der flere biler ble påtent natt til tirsdag.

Også i Mölndal utenfor Göteborg brant en bil, og noen minutter senere kom det nok en melding om en bilbrann i på Norrby i Borås.

Det er uklart om de siste brannene kan knyttes direkte til de nærmere 100 bilene som ble påtent og vandalisert natt til tirsdag, men ifølge operasjonsleder Johan Ljung i Väst politidistrikt er det mye som tyder på det.

– Det er samme framgangsmåte som de tidligere brannene. Noe er slengt på bilene, og så har de begynt å brenne, sier han.

Pågrepet i Tyrkia

Politiet pågrep tirsdag to ungdommer på 16 og 21 år fra Frölunda, mistenkt for å ha tent på flere biler.

Flere andre ble også innbrakt, og under avhør av dem framkom det opplysning som førte til at en svensk 19-åring ble pågrepet av tyrkisk grensepoliti tirsdag.

Ifølge Göteborgs-Posten kom 19-åringen da fra Sverige, og han vil bli returnert til svensk politi onsdag.

Biler i brann i Trollhättan i Sverige sent mandag kveld. Nå er en svensk 19-åring pågrepet av tyrkisk grensepoliti.

Hett tema

Sverige går til valg 9. september, og bilbranner er ikke uventet blitt et hett tema i valgkampen. Statsminister Stefan Löfven gikk hardt ut tirsdag og la ikke skjul på at han var «forbannet».

– Hva faen holder dere på med? Dere ødelegger for dere selv, dere ødelegger for naboene deres, var hans klare budskap til ildspåsetterne.

Natt til onsdag gikk den svenske statsministeren natteravn i Göteborg-forstaden Tynnered, som opplevde flere bilbranner natten før.

Löfven gikk natteravn

Iført natteravnenes lett gjenkjennelige gule jakke fikk han en innføring i hvilke problemer forstaden sliter med, blant annet den høye ungdomskriminaliteten.

– Dette er en svært viktig virksomhet. At voksne viser seg ute om nettene og skaper trygghet og kontakt med ungdommene, sa han.

– Vi må ta hånd om de frustrerte ungdommene våre og finne noe som vi kan gjøre sammen med dem i stedet. De skal ikke være ute og brenne biler og gjøre mange andre dumheter. De behøver trygghet, selskap og en hånd å holde i som kan lede dem på rett vei, sier natteravnen Ann til Göteborgs-Posten.

Skjerpede straffer

Löfven lovet på sin side at han og Socialdemokraterna vil slå hardt ned på kriminalitet og vise at det ikke er akseptabelt.

Men vi skal også jobbe langsiktig for å redusere arbeidsløsheten og gjøre skolene og boligområdene bedre, sa Löfven.

– Det er den som knuser en rute og kaster inn en brennende gjenstand, som har ansvaret for slike handlinger. Derimot har jeg et ansvar som statsminister for å sørge for at politiet har nok ressurser, både til å forebygge og oppklare forbrytelser, sa han.

Löfven understreket videre at hans regjering har tilført mer ressurser til politiet enn de har bedt om, og at strafferammen for et 30-talls ulike forbrytelser er skjerpet.

– Blant annet for grovt skadeverk, slik at de blir sittende lengre i fengsel, sier han. (©NTB)

