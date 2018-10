Svensk åtteåring fant 1500 år gammelt jernaldersverd

Ei svensk jente (8) lekte i sjøen og trodde hun hadde funnet en pinne. Svaret skulle vise seg å være et unikt tidsminne fra jernalderen.

Saga skulle bare leke i sjøen Vidöstern i Sverige i juli. Mens hun gravde rundt i bunnen etter stener og pinner, fant hun det som virket som en lang pinne.

- Jeg dro den opp og sa «pappa, jeg har funnet et sverd», sier hun til SVT.

Det skulle vise seg at funnet til jenta var nærmere 1500 år gammelt.

- Det kribler litt i magen, og det kjennes spennende, erkjenner Saga da ho får høre om jernalder-skatten.

- Uvanlig godt bevart

Etter det spektakulære funne tok jentas familie kontakt med arkeolog Annie Rosén fra Jönköpings Läns museum.

Hun gjorde store øyne da hun fikk studere det interessante funnet nærmere.

- Sverdet er uvanlig godt bevart. Slira er laget i tre og lær. Det er foreløpig beregnet å være fra jernalderen, sannsynligvis omtrent 1500 år gammelt, skriver hun i en pressemelding.

STEDET: Det var her Saga fant sverdet fra jernalderen i sommer. I ettertid har arkeologer saumfart området for ytterlige funn.

Sverdet, som er rundt 85 centimeter langt, ble funnet på omtrent en halv meters dybde.

- Det hører jo ikke til hverdagen å finne et sverd som det her. Sverdet er rent vitenskapelig og kulturhistorisk vært utrolig mye for oss, sier arkeolog ved museet, Mikael Nordström, til SVT.

Brosje oppdaget også

Familien til Saga måtte holde funnet, som ble gjort 15. juli, hemmelig for offentligheten i en god stund.

- Vi var redde for at at offentligheten hadde strømmet til om funnet hadde blitt gjort kjent. Da kunne andre potensielle funn ha blitt ødelagt, sier Nordström til The Local.

BROSJEN: Denne brosjen ble funnet som et ledd av den utvidede letingen i sjøen Vidöstern.

Og spådommen til arkeologen skulle vise seg å være sanne. På samme sted fant man nemlig også en brosje fra rundt 300-400 e.Kr.

Nordström, som skal ha fått gåsehud av synet av sverdet, opplyser nå om at funnet er hos en konservator. Men hvorfor våpenet havnet i vannet er han usikker på.

- Vi vet ikke hvorfor det har havnet der, kanskje det kan være en offerplass. Først trodde vi det var gravplass like ved sjøen, men det har vi gått bort fra nå, forteller han videre.

Det forhistoriske funnet har spredd seg internasjonalt også. Både BBC, Washington Post, CNN og The Guardian har blant annet plukket opp nyheten.

