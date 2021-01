Dan Eliasson, generaldirektør i svenske Myndigheten for samfunnsbeskyttelse og beredskap (MSB), ber om å få gå av.

Det skjer etter at han har fått massiv kritikk for å dra på juleferie til Kanariøyene. I starten av desember hadde han oppfordret alle svensker til å unngå reising under pandemien.

(©NTB)

