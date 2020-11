Svensk-iransk forsker kan i løpet av kort tid bli henrettet i Iran

En svensk-iransk forsker kan snart komme til å bli henrettet i Iran, melder Amnesty. De har opplysninger om at han skal flyttes til et fengsel for henrettelse.

Den svensk-iranske forskeren Ahmadreza Djalali skal ifølge svenske Amnestys opplysninger også ha ringt sin kone for å ta farvel. – Det er forferdelige opplysninger, sier Ami Hedenborg, presseansvarlig i svenske Amnesty. Menneskerettighetsorganisasjonen har lenge jobbet for at Djalali, som har vært fengslet i fire år, skal løslates. I april 2016 ble han pågrepet av iransk politi under en forelesningstur i sitt opprinnelige hjemland, skriver Expressen. Amnesty håper nå at den svenske utenriksministeren skal gjøre noe i saken. (©NTB) Reklame Black Week: 10 kupp du gjør på vinterjakker Krim

Menneskerettigheter

Politikk Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her