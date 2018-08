Svensk kartlegging: 58 prosent av de voldtektsdømte er født utenlands

En kartlegging av 843 voldtektsdømte i Sverige de siste fem årene viser at et flertall av gjerningsmennene er født i utlandet, halvparten utenfor Europa.

En kartlegging gjennomført av Sveriges Television (SVT) viser at 58 prosent av mennene som de siste fem årene er dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt er født utenlands. Kartleggingen omfatter 843 gjerningspersoner, alle menn. Den viser at gjerningsmennene ofte har vært påvirket av alkohol eller narkotika. Minst en tredel av de dømte er tidligere dømt for andre lovbrudd og utdanningsnivået er gjennomgående lavt.

To ganger på én kveld

En av dommene som er med i oversikten er den mye omtalte dobbeltvoldtekten i Strängnäs i 2015, der Sofia Näslund ble voldtatt to ganger på en kveld, av ulike gjerningsmenn. Voldtektsofferet er intervjuet i programmet, Uppdrag gransking, som sendes på SVT1 onsdag. En av gjerningsmennene ble dømt til to og et halvt års fengsel, en annen til fem års fengsel i denne saken. Begge ble dømt til utvisning etter endt soning. En mann som skal ha medvirket ved den andre voldtekten er fortsatt på frifot.

427 født utenfor Europa

Over halvparten av de dømte gjerningspersonene er født utenfor Europa, 427 av 843. Nesten 40 prosent er født i Midt-Østen eller Afrika. Når det gjelder overfallsvoldtekter er 97 av 129 født utenfor Europa, ifølge SVT.

SVT understreker at deres kartlegging bare gjelder dømte gjerningsmenn, som bare er en liten del av alt det som blir anmeldt. I 2016 var det for eksempel 142 fellende voldtektsdommer i Sverige. Samme år ble det levert inn 6715 anmeldelser for voldtekt.

Mest sett siste uken