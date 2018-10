Svensk kommune skal anmelde flyktninger som lyver om alder

- Barn eller unge - de skal anmeldes, sier Sverigedemokraterna-politiker.

Sverigedemokraterna og Moderaterna i den svenske kommunen Trelleborg har blitt enige om en rekke forslag i forbindelse med forhandlingene om sammensetningen av det nye kommunestyret etter valget i september.

Sverigedemokraterna ble det største partiet i kommunevalget, med 25,2 prosent av stemmene, mens Moderaterna ble det nest største med 22,2 prosent av stemmene.

Blant de sakene partiene har blitt enige om er at politiet nå skal anmelde enslige asylsøkere som lyver om alderen, og at de nyankomne kan bo i campingvogner, skriver SVT.

Totalt har Sverigedemokraterna fått gjennomslag for syv forslag for at partiet skal støtte Moderaterna i kommunestyret i byen som har over 44.000 innbyggere.

- Vi skal anmelde barn, eller unge, som har løyet om alderen sin, sier Helmuth Petersén (SD).

Les også: Åkesson advarer: - Vi kommer til å avsette enhver regjering som ikke gir oss noe tilbake

Et annet viktig gjennomslag for SD var hvordan kommunen kan oppfylle kravet om bosetting av nyankomne.

Helmuth Petersén i Sverigedemokraterna i Trelleborg.

- Steffanstorp (en annen svensk kommune, journ.anm.) har innført en campingvognmodell. Vi vil ha noe lignende her, enten campingvogner eller enklere innkvartering, sier Petersén, som mener campingvogn er et godt nok tilbud.

SD-lokallaget vil foreløpig ikke avsløre hvilke andre forslag de to partiene har blitt enige om.

- Det er forslag som Moderaterna kunne funnet på selv. Om noe skulle skje nå, så er vi i vippeposisjon. Det er faktisk SD som bestemmer Trelleborgs fremtid.

Kommunen ligger sør for Malmö, helt sør i Sverige, og siden 2014 har kommunen hatt et blokkoverskridende styre bestående av Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Miljöpartiet og Centerpartiet.

Les også: Åkesson i Danmark: – Sverige er ekstremt

Sverigedemokraterna i Trelleborg.

Mest sett siste uken