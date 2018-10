Svensk leder: En skam at Makaveli Lindén var på frifot

- Norge har all rett til å forakte og fordømme Sverige.

I en lederartikkel i den svenske avisen Expressen lørdag går avisen hardt ut mot det svenske rettsvesenet.

Avisen legger skylden på rettsvesenet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24).

- Bjørklund Paltto mistenkes å ha blitt drept av en svensk mann som ikke burde kunne satt sin fot i Norge for to uker siden. Makaveli Lindén (20) burde ha sittet i et svensk fengsel, skriver avisen.

- Tragedien i Oslo var en ren konsekvens av det svenske rettsvesenets tannløshet.

I august 2017 klatret den drapssiktede svensken gjennom et vindu på et kollektiv og utførte et knivran. Han ble tatt og dømt til ett og et halvt år i fengsel for ugjerningen. Men 20-åringen sonet bare ett år av straffen.

Heikki Bjørklund Paltto (24) ble bisatt fra Eidsberg kirke 25. oktober.

Det var ingenting som tydet på at han ble mindre farlig under oppholdet i fengselet. Han truet fengselsbetjenter ved å si «tenk på å lukke vinduet ditt på natten når du sover», og det ble rapportert om ti ulike hendelser.

Likevel ble Lindén sluppet ut etter bare ett år.

Og knivranet var ikke første gang Lindén havnet i klammeri med loven. Som 15-åring ble han dømt til å sone i ungdomsfengsel for tyveri, ran og narkotikabrudd.

Ifølge NRK har Lindén fem saker i strafferegisteret i Sverige. Tre dommer og to påtaleunnlatelser. Det siste betyr at de mener at han er skyldig, men at han ikke ble straffet.

- Bjørklund Paltto hadde levd i dag

I Sverige kan en utsette en prøveløslatelse dersom den innsatte «på et alvorlig vis bryter med forskrifter og vilkår», medgir den svenske kriminalomsorgen. Men i praksis vil ordningen med prøveløslatelse etter å ha sonet to tredjedeler av straffen, skje automatisk, ifølge Expressen.

Avisen mener at praksisen med prøveløslatelse bør fortsette å eksistere, men ikke som en rettighet uten at den innsatte har gjort seg fortjent til den.

- Ved alvorlig kriminalitet eller gjentagelser bør listen selvsagt settes skyhøyt.

- Heikki Bjørklund Paltto hadde levd i dag - og mye kriminalitet kunne vært unngått om det ble ryddet opp i «rabatt-rabatten». Prøveløslatelse, ungdomsrabatt, mengderabatt (...) - det svenske rettsvesenet er som en matbutikk: Det er bestandig salg og utrolig lave priser, avslutter avisen.

- Dårlig vurderingsevne

Tidligere denne uken gikk tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) hardt ut mot Sverige og kritiserte dem nettopp for det Expressen kritiserer sitt eget lands rettssystem for.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (FrP)

- Det er helt åpenbart at man har utlyst dårlig vurderingsevne når man har satt en sånn person fri, sier Amundsen til TV 2.

- I Norge ville han neppe blitt løslatt. Dette tegner et bilde av vårt naboland som ikke fremstår ukjent, hva gjelder naivitet og manglende handlekraft, sier den tidligere justisministeren, som mener Sveriges statsminister, Stefan Löfven, bør beklage tragedien overfor familien, lokalsamfunnet og Norge.

