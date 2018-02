Svensk militærforsker: - Sverige er et arnested for terrorister

Forsker Peder Hyllengren ved den svenske Försvarshögskolan sier at frykten for å bli stemplet som rasist har gitt jihadister godt med spillerom i Sverige.

15. mars 2016 ble Mohamed Belkaid (35) skutt under en politaksjon mot personer mistenkt for å ha deltatt i terrorangrepet i Paris i november 2015. Han ble funnet med et IS-flagg og en Kalasjnikov-rifle. Belkaid hadde oppholdstillatelse i Sverige og var gift med en svensk kvinne.

En måned senere ble den svenske statsborgeren Osama Krayem (23) pågrepet for å ha deltatt i terroraksjonen i Brüssel 22. mars 2016.

Hundrevis av jihadister



- Sverige har skilt seg ut, sier forsker Peder Hyllengren ved den svenske Försvarshögskolan til SVT. Han viser spesielt til rekrutteringen som har skjedd til IS i Syria og Irak siden 2011.

- Fra Sverige har cirka 300 reist. Det er nest flest i Europa i forhold til folketall, sier han.

Hyllengren uttaler seg om terror i Sverige i forbindelse med den kommende rettssaken mot Rakhmat Akilov som drepte fem personer med lastebil i Stockholm i fjor.

Man risikerte å bli utpekt som rasist på en måte som man ikke så i andre europeiske land

Han sier at hundrevis av svensker er knyttet til terrormiljø i Europa, og at Belkaid og Krayem bare er toppen av isfjellet. De siste tiårene har flere personer fra Sverige blitt dømt for terror i Marokko, Tunisia, USA, Danmark, Syria, Bosnia og Hellas.

Fryktet rasiststempelet



BELKAID: Mohamed Belkaid hadde svensk oppholdstillatelse. Han ble skutt av politiet i Brüssel med en kalashnikov og et IS-flagget ved sin side.

Hyllengren sier at jihadister har kunnet operere uforstyrret i Sverige, på en måte som ikke har vært mulig i andre europeiske land. Årsaken er en svensk motstand mot å løfte disse spørsmålene. Det har gjort at både politiet og politikerne har hevet terskelen for når man må reagere mot disse gruppene.

- Man risikerte å bli utpekt som rasist på en måte som man ikke så i andre europeiske land. Der var dette spørsmålet like ukontroversielt og viktig som å bekjempe nazister og høyreekstreme. Men i Sverige tok det lang tid før man kunne diskutere jihadister på samme måte som man diskuterer nazister, sier Hyllengren.

Terrorekspert Magnus Ranstorp twitret søndag SVT-saken og la til at Sverige har blitt et hotspot på grunn av nøkkelpersoner koblet til Ansar al-Islam (Krekars gamle nettverk red. anm.) og marokkanske jihadister, på grunn av svake lover, samt på grunn av gode inntektsmuligheter gjennom velferds- og økonomisk kriminalitet.

