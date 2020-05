Svensk opposisjon vil ha koronakommisjon

Sveriges to største opposisjonspartier vil tvinge fram en kommisjon som innen få uker skal granske myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Både det borgerlige Moderaterna og høyrepopulistiske Sverigedemokraterna sier en slik kommisjon må etableres innen sommeren, skriver Dagens Nyheter.

Statsminister Stefan Löfven, som representerer Socialdemokraterna, har flere ganger sagt at han støtter forslaget om en kommisjon, men at det bør vente til pandemien er over.

Det har vært bred politisk enighet om Sveriges strategi med å ikke innføre strenge reaksjoner, slik de fleste andre land har gjort.

(©NTB)