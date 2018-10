Svensk pizzeria hylles på sosiale medier: Pensjonister får gratis lunsj

Vanligvis har svenske «Texas pizzeria» stengt den første dagen i uka, men akkurat denne mandagen åpnet de dørene for å tilby gratis lunsj til alle pensjonister.

Mandag skulle egentlig «Texas pizzeria» holde stengt, men eier Nicolas Namroud bestemte seg i stedet for å gjøre noe fint for pensjonistene i kommunen Svenljunga.

Dermed hadde pizzeriaen åpent fra klokka 11-14, kun for pensjonistenes skyld. Enten var man velkomne for å komme og spise lunsj, eller så tilbydde restauranten hjemkjøring av maten også.

- Jeg ville gjøre noe fint for dem og se deres smil, sier Namroud til Aftonbladet.

INVITASJON: Denne meldingen publiserte pizzeriaen på sosiale medier for å fortelle om mandagens tilbud.

- Krever ikke mye

Namroud mener at en gjerning ikke behøver være så stor for å være en god en. Det er det han vil få fram med initiativet sitt.

- Det krever ikke så mye for å gjøre noe bra, sier han videre.

Ifølge den svenske avisen postet søsteren hans et Facebook-innlegg om opplegget og det spredde seg som ild i tørt gress.

Hundrevis av mennesker har sett innlegget, og det har blitt delt over 3.000 ganger.

Folk vil hjelpe til

Til Aftonbladet forteller Namroud at han er overveldet over oppmerksomheten handlingen hans har fått.

Ifølge samme avis har det vært stor etterspørsel med folk som har hatt lyst til å hjelpe til med utdelingen av mat til pensjonister, mens andre har takket for initiativet.

Da pizzeriaen åpnet klokka 10 sto allerede pensjonistene i kø og på én time hadde de allerede rukket å servere 90 pizzaer.

FULLT: Slik så det ut da «Texas pizzeria» mandag åpnet dørene for gratis lunsj for pensjonister.

- Dette er en glede for hele familien, vi er en familiebedrift her. Det er utrolig morsomt å se de le og kose seg når de kommer inn her. Og jeg liker å gjøre det bra, så enkelt er det, forteller han.

Det var Borås Tidning som først gjorde oppmerksom på pizzeriaens tilbud i helgen.

