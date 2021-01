Svensk politi: Kan ikke vokte alle grenseoverganger

Politi i Sverige sier det kommer til å bli svært vanskelig å håndheve regjeringens innreiseforbud fra Norge som trådte i kraft ved midnatt natt til mandag.

Grensen mellom Norge og Sverige er om lag 1.600 km, og det er umulig å ha full kontroll, mener sjefen for det svenske grensepolitiet.

– Det er vår lengste landegrense. Den har vært åpen i flere hundre år. Det er naturligvis ikke mulig med kontrolltiltak for å stoppe all trafikk over denne grensen, sier Patrik Engström til Sveriges Radio Ekot.

Politiet jobber nå med å få oversikt over alle innreiseveier langs grensen. Foruten større veier finnes det mindre veier og en rekke scooterspor, ifølge Engström.

Han sier grensestengingen fram til 14. februar er den største oppgaven han har stått overfor

– Det er eksepsjonelt. Det er første gang siden andre verdenskrig at vi innfører grensekontroll og grenseovervåking mot Norge.

Engström sier politiet håper på bistand fra andre etater, som Kystvakten og Tolletaten, til å gjøre jobben.

Det er venter at trafikken til Sverige minker kraftig mandag, og Engström håper de kan dekke de fleste grenseoverganger ved å patruljere grensen.

