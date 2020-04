Svensk prinsesse på jobb på sykehus

Sveriges prinsesse Sofia hadde sin første arbeidsdag på Sophiahemmet sykehus denne uken. Her skal hun avlaste de fast ansatte med ikke-medisinske oppgaver. På bildet står hun sammen med sykepleier Gustav Westoo. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Sveriges prinsesse Sofia har tatt seg jobb på et sykehus i Stockholm for å bistå de fast ansatte under koronakrisen.

Prinsesse Sofia, som er gift med prins Carl Philp, har fullført et tre dager langt intensivkurs i sykepleie. Torsdag troppet hun opp på sykehuset Sophiahemmet i Stockholm der hun skal utføre ikke-medisinske oppgaver og avlaste de fast ansatte slik at de får mer tid til å pleie koronasyke pasienter. Prinsesse Sofia er Sophiahemmets øverste beskytter. (©NTB)

