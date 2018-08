Svensk professor: - Uppdrag granskning-programmet om voldtekt skulle aldri vært sendt

Svensk kartlegging av voldtektsmenn og etnisitet vekker debatt.

TV-dokumentaren på SVT om voldtekter og etnisitet skulle aldri vært sendt. Det sier en av de som medvirket i programmet, professor i kriminologi Jerzy Sarnecki.

- Programmet bygger på en gammel høyreekstrem konspirasjonsteori som går ut på at fremmede menn kommer til Sverige og voldtar svenske kvinner og at etablissementet, pk-eliten, forsøker å skjule dette, uttaler Sarnecki i SVTs morgensending torsdag.

Det var onsdag kveld i programmet Uppdrag granskning på Sveriges Television (SVT) seerne fikk se dokumentaren om gjerningspersonene bak voldtektsdommene de siste årene. SVTs kartlegging viser at 58 prosent av de voldtektsdømte er født utenlands. Videre viser den at over halvparten av de dømte gjerningspersonene er født utenfor Europa, 427 av 843. Nesten 40 prosent er født i Midt-Østen eller Afrika.

Som Nettavisen skrev i sin omtale av dokumentarprogrammet, understreker SVT at kartleggingen bare gjelder dømte gjerningsmenn, som bare er en liten del av alt det som blir anmeldt. I 2016 var det for eksempel 142 fellende voldtektsdommer i Sverige. Samme år ble det levert inn 6715 anmeldelser for voldtekt.

Det er dette som er ankepunktet til Sarnecki. Han mener grunnlaget for undersøkelsen er for begrenset til at man overhodet kan trekke noen konklusjoner og han advarer mot å koble voldtekt til kulturbakgrunn.

Bare 13 prosent blir anmeldt

- Ifølge tilgjengelig forskning anmelder rundt 13 prosent av kvinner som utsettes for voldtekt dette til politiet. Videre vet vi at rundt 15 prosent av de anmeldte voldtektene fører til dom. Regner man på dette blir det omtrent 1,5 prosent av alle voldtekter i Sverige som leder til dom. Har man et utvalg på 1,5 prosent kan man ikke uttale seg om helheten, sier Sarnecki ifølge SVT.

Ulf Johansson, ansvarlig for Uppdrag Granskning-redaksjonen, sier i et tilsvar at de bare gjør rede for statistikken som omhandler dømte personer og at forskerne må grave videre bak tallene.

