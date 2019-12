Svenske barn har forsvunnet fra al-Hol-leiren

Sveriges utenriksminister opplyser at en gruppe foreldreløse barn i al-Hol-leiren i Syria ikke lenger var å finne da de skulle hentes hjem til Sverige.

Utenriksminister Ann Linde opplyser at alt var klart for at barna skulle hentes til Sverige for et par uker siden.

Men da barna skulle hentes, var det umulig å finne dem, sier hun til Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio.

Alle tillatelser var innhentet og mottakelsen av barna i Sverige var planlagt, men før barna skulle overleveres, rakk slektninger å ta med seg barna og flykte. Det er uklart hvor de nå befinner seg.

Det bor om lag 70.000 personer i leiren, og ettersom de fleste mødrene går kledd i nikab, er det vanskelig å finne barn hvis noen ønsker å holde barna skjult, framholder Linde.

