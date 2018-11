Svensk talmann tvinger fram avstemning om statsminister

Riksdagens leder har bestemt seg for å sette spørsmålet på spissen og be de folkevalgte stemme over Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister.

Ulf Kristersson får nå en uke på seg til å finne regjeringspartnere, sier Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén.

Så blir det etter planen avstemning 14. november om Kristersson som statsminister. Men det fins ingen garantier for at han blir valgt, understreker Norlén.

– Det er ikke på forhånd åpenbart hvordan ulike partier vil stille seg til Ulf Kristersson som statsminister, sier han.

Datoen for avstemningen kan også bli forskjøvet, ifølge Norlén. Han ser likevel ingen annen vei framover enn «å sette spørsmålet på spissen».

– Prosessen må føres framover. Dynamikken mellom partiene må forandres, de resultatløse samtalene må få en slutt, sier Norlén.

Arbeidet med å få på plass en ny regjering etter valget i Sverige for snart to måneder siden har vist seg å være svært vanskelig. Ulf Kristersson måtte gi opp sitt første forsøk, og også Socialdemokraternas leder Stefan Löfven mislyktes.

Stefan Löfven leder nå et forretningsministerium.

(©NTB)

Mest sett siste uken