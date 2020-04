Svenske respiratorpasienter skal få dyremedisin

Koronasmittede pasienter i Sverige som trenger respiratorbehandling, skal få et narkosemiddel som er beregnet til bruk på dyr.

Respiratorpasienter må legges i narkose, og på grunn av det store antallet covid-19-syke, er tilgangen på narkosemiddelet propofol snart i ferd med å ta slutt, ifølge Sveriges Radio.

Det svenske legemiddelverket har nå godkjent at en veterinærmedisin med samme innhold som propofol, kan brukes på mennesker.

– Det er jo en ekstrem situasjon. Intensivavdelingene har et mye større økt behov over alt samtidig. Da er det slik at vi må ta i bruk en del tiltak som ikke er vanlige, sier talsperson Maja Marklund ved Läkemedelsverket.

