Svenske soldater beskutt på base nord for Bagdad

Ingen personer skal ha blitt skadd da en militærbase med opptil 70 svenske soldater ble beskutt nord for Bagdad. Det er ikke kjent hvem som sto bak skytingen.

Mens angrepene mot de to amerikanske basene i Arbil og Ain al-Asad skjedde med raketter avfyrt fra Iran, ser det ut til at angrepet mot Taji-basen nord for Bagdad kom fra irakisk territorium, ifølge det svenske forsvaret.

– Beskytingen har trolig skjedd fra et noenlunde nært område, det vil si inne i Irak. Det er den vurderingen jeg gjør akkurat nå uten å ha noen sikre opplysninger, sier stedfortredende innsatssjef Urban Molin i Försvarsmakten.

Han sier at basen ble angrepet med en form for raketter, trolig av en mindre type.

– Alt vårt personell befant seg allerede i dekning. Det finnes heller ingen opplysninger om noen større materielle skader, sier Molin.

